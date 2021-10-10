كل ما تريد معرفته عن ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين

تصدرها الاكاديمية المهنية للمعلمين ..

تلقى موقع "صدى البلد" العديد من التساؤلات حول ضوابط منح شهادة الصلاحية للمعلمين عند الترقي.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية المهنية لـ المعلمين، أنه يتم تقييم آداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة ، تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، ضوابط منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين في مصر ، والتي تتمثل فيما يلي :

استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة يشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الاقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج

استمارة ملف انجاز المعلم ، ويتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون اجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة

إستمارة تقييم اداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط

استمارة تقييم اداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف كما يلي :

يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من وظائف معلم ومعلم اول إلى الوظيفة الاعلى اذا حقق 60 نقطة على الاقلمن مجموع نقاط البنود السابق ذكرها، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الاقل من مجموع نقاط البنود.

يتم ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر للمعلم .

يمنح من اجتاز الاختبار على شهادة اجتياز الاختبار الإلكتروني باعتباره أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، ويخصص لهذا الاختبار 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على 50% كحد أدنى لاجتياز الاختبار.

يقوم المعلم، عقب اجتياز اختبار الترقي، بالدخول على صفحته الشخصية على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء ملف انجاز المعلم إلكترونيًا.

يتم تقييم أداء المعلم إلكترونيًا من قبل مدير المدرسة والموجه الفني المختص على موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة، ويخصص 10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة و10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني المختص.

يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى (معلم ومعلم أول) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 60 نقطة على الأقل، ومن مستوى (معلم أول أ، ومعلم خبير) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 65 نقطة على الأقل من إجمالي النقاط (100 نقطة) مع مراعاة تحقيق شرط اجتياز الاختبار.

يتاح للمعلم متابعة خطوات إجراءات تقييمات ملف الترقي الخاص به إلكترونيًا عبر صفحت الشخصية والتأكد من انتهاء جميع المراحل، وعقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلم وإتاحة محاولة أخرى إذا ثبت أحقيته في ذلك.

وعلى جانب آخر، نظمت وزارة التربية والتعليم ، ممثلة في مركز تطوير المناهج والتقويم التربوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، تدريبات لمعلمي الصف الرابع الابتدائي من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بجميع أنحاء الجمهورية على المنهج الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022.



وأوضحت الوزارة، أن التدريبات استهدفت ما يقرب من 80 ألف معلم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، حيث تم تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.



كما تم تنظيم تدريبات لمعلمي المجال الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي والإعلام التربوي والمكتبات، كذلك تم تدريب معلمي الحاسب الآلي وأخصائي التطوير الذين كلفوا بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تنظيم محاضرات تدريبية للمعلمين حول أنشطة التوكاتسو بحضور وفد ياباني بالتعاون مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.



وتطرقت التدريبات إلى شرح كيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن شرح محاور وأهداف مخرجات التعلم في كل من المواد المستهدفة.