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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم : الكتب جاهزة في المدارس ومتاحة للملتزمين بدفع المصروفات فقط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الكتب المدرسية متوفرة في المدارس وجاهزة لتسليمها للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

ونفت وزارة التربية والتعليم وجود أي أزمة تتعلق بتأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب هذا العام .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع اولياء الامور أن يثقوا في اجراءات الدولة المصرية لجعل العام الدراسي الحالي عاما آمنا يحافظ على سلامة الطلاب صحيا وتعليميا.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة جدا باستكمال عدد ساعات الدراسة في العام الدراسي الحالي حفاظا على الطلاب تعليميا، ولا مجال لتقليل مدة الحصص الدراسية.

وقال: عندنا دراسة منتظمة طوال أيام الاسبوع ، وسنسجل الغياب ونحاسب المتغيبين بلا عذر.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم لطمأنة أولياء الأمور القلقين من عودة انتظام الدراسة في المدارس وتخوفاتهم من انتقال كورونا لابناءهم اثناء الدراسة : لا داعي للقلق فنحن نتعاون مع وزارة الصحة بشكل وثيق وتم تطعيم القدر الأكبر من المعلمين والإداريين بشكل كامل ، وتم توفير كل ادوات التعقيم في المدارس ، وخاطبنا المديريات كثيرا بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس طوال العام الدراسي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع مدارس جمهورية مصر العربية لديها تعليمات واضحة تهدف الالتزام بها إلى منع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين في المدارس.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن كل طالب يجلس في مقعد وحده حتى في المدارس ذات الكثافات العالية لضمان تنفيذ توصيات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

وأكد وزير التعليم،  أنه بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية سيتم تقسيم الدراسة فيها على فترات لتنفيذ التعليمات ، مع استغلال الفراغات المتاحة.

 

وقال الوزير :  لا تراجع عن انتظام الدراسة طوال العام الدراسي بحضور أيام كاملة في جميع المراحل الدراسية.

وكانت قد وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الأنشطة بمختلف أنواعها في المدارس، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، فضلا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار بالمدارس.

التربية والتعليم الكتب المدارس العام الدراسي المصروفات

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