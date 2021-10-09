عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعداد لاستقبال الطلاب في المدارس غدا

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

 اعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد والإدارات التعليمية التابعة لها عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإستقبال العام الدراسى الجديد، ووضع خطط وضوابط للعمل وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب .

وجرى الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية، والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ولجان بكل إدارة وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية حيث تستقبل المدارس طلابها غداً الأحد فى أول يوم دراسى بالمحافظة.

اقرا ايضا:

محافظ الوادى الجديد: لا زيادة فى تعريفة الأجرة.. وتشديد الرقابة على المواقف

وكان قطاع تعليم الوادى الجديد (إدارة التخطيط و المشروعات ) أعلن عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها إهتماما منها فى بناء المواطن المصرى وحماية الأمن القومى وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء، تضمنت تنفيذ مسابقات لاختيار أفضل خطة إدارة تعليمية وأفضل خطة إدارة مدرسية على مستوى الإدارات التعليمية و أفضل سجل منسق تخطيط ومشروعات .

كما جرى تدشين مسابقة المشروعات التربوية تتضمن المشروع الاول ويضم مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والذى يندرج تحت إهتمام ورعاية الحكومة لبناء المواطن المصرى وتأكيد الهوية الثقافية لجميع المصريين .

كما يشمل المشروع الثانى تعزيز قيم المواطنة وتنمية الوعى السياسى للشباب والطلاب والمشروع الثالث عن الامن المائي، وهو من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وحماية الامن القومى وسياسة مصر الخارجية والمحافظة على الأمن المائى .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
الوادى الجديد التربية والتعليم الحكومة الإجراءات الاحترازية المدارس مديرية التربية والتعليم المصريين المواطن المصري طلاب الأمن القومي فيروس كورونا العام الدراسي الجديد تربوي محافظة مسابقات الإدارات التعليمية مدرس أمن القومى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

محافظة الوادى الجديد في 24 ساعة | تركيب عدادات لمحطات الطاقة الشمسية ..ومصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة

ترشيحاتنا

لبنان تدخل في عتمة كاملة عقب انقطاع التيار الكهربائي

أخبار الرياضة...الأهلي يدرس تعديل عقد قفشه..شرط وحيد يفصل إعلان نادي سعودي التعاقد مع حمدي النقاز

سوق المستعمل..سعر رينو كادجار موديل 2017 | صور

هذه السورة تشفي الأمراض وتقضي الحوائج.. اغتنمها

في الفضاء وتحت الماء.. أغرب حفلات الزفاف وطقوسها

دعوى لإثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي بعد الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تشييع جثمان طالبتين من ضحايا حادث سير في البحيرة.. صور

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

السعودية .. اقتصار تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الأهلي يصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

فيديو

النيابة تحقق.. العثور على لقاح كورونا في القمامة بالمنيا

في أول يوم دراسة .. نصائح السلامة من وزير التعليم للأهالي

في بحر الصين الجنوبي .. غواصة أمريكية تصطدم بجسم مجهول

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ