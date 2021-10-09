تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعداد لاستقبال الطلاب في المدارس غدا

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد والإدارات التعليمية التابعة لها عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإستقبال العام الدراسى الجديد، ووضع خطط وضوابط للعمل وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب .

وجرى الانتهاء من تجهيز الفصول الدراسية، والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة ولجان بكل إدارة وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية حيث تستقبل المدارس طلابها غداً الأحد فى أول يوم دراسى بالمحافظة.

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وكان قطاع تعليم الوادى الجديد (إدارة التخطيط و المشروعات ) أعلن عن تنفيذ مجموعة من المشروعات التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها إهتماما منها فى بناء المواطن المصرى وحماية الأمن القومى وتنمية الوعى السياسى للشباب والنشء، تضمنت تنفيذ مسابقات لاختيار أفضل خطة إدارة تعليمية وأفضل خطة إدارة مدرسية على مستوى الإدارات التعليمية و أفضل سجل منسق تخطيط ومشروعات .

كما جرى تدشين مسابقة المشروعات التربوية تتضمن المشروع الاول ويضم مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والذى يندرج تحت إهتمام ورعاية الحكومة لبناء المواطن المصرى وتأكيد الهوية الثقافية لجميع المصريين .

كما يشمل المشروع الثانى تعزيز قيم المواطنة وتنمية الوعى السياسى للشباب والطلاب والمشروع الثالث عن الامن المائي، وهو من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وحماية الامن القومى وسياسة مصر الخارجية والمحافظة على الأمن المائى .

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