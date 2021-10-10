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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

أقصر لاعب كمال أجسام
أقصر لاعب كمال أجسام

إذا كنت تخجل من قصر قامتك فعليك إلقاء نظرة على هذا البطل، فقد دخل شاب هندي الترايخ بتحقيق لقب الرقم القياسي العالمي لكونه أقصر لاعب كمال أجسام في العالم وفقا لموسوعة جينيس.

حصل الشاب الهندي «براتيك فيتال موهيت» الذي يبلغ طوله 3 أقدام و 4 بوصات، على لقب أقصر لاعب كمال أجسام في العالم بموسوعة جينيس.

تقدم البطل الهندي براتيك بطلب للحصول على الرقم القياسي بعد اقتراح صديق وانتهى به الأمر برفع اللقب وهو فخور بتسجيل رقم قياسي عالمي باسمه في موسوعة جينيس.

في مقطع فيديو شاركته موسوعة جينيس للأرقام القياسية على موقع يوتيوب، يمكن رؤية براتيك وهو يتحدث عن روتينه اليومي والطرق التي ضمن بها فوزه.

يقول: "كان حلمي أن أحقق لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإنه لشرف كبير أن أحقق ذلك بالفعل وأصل إلى هدفي.

وأضاف براتيك لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "أنا سعيد للغاية وحتى الآن سيكون هذا أكبر إنجاز لي في مسيرتي".

 

روتين براتيك اليومي

يحرص براتيك على تناول وجبة فطور صحية، والتي تحتوي على نظام غذائي خاص.

 

وفي فترة ما بعد الظهر، يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعتين.

 

يختتم الشاب الهندي يومه بجولة مدتها 30 دقيقة، وبخلاف ذلك، يحب براتيك لعب الكريكيت مع أصدقائه.

 

هدف براتيك هو فتح صالة الألعاب الرياضية الخاصة به يومًا ما وهذا الرقم القياسي العالمي هو خطوة أخرى لتحقيق أهدافه.

 

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