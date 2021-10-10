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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين والحشيش قبل ترويجها بالقاهرة

المتهم
المتهم

 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى  (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة ، نشاط أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، تخصص فى الإتجار بمخدرى الهيروين والحشيش وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة ، وكذا إعداد مكبس وأدوات تصنيع لمخدر الهيروين لتسليمها لأحد عملائه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مكبس يدوى بمشتملاته – 8 إسطمبات وأدوات لخلط وتصنيع مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وبمواجهتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة ، بقصد الإتجار،  تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ٢٠٠ ألف جنيه تقريباً،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية

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