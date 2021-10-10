فتح حسابات بأسماء أشخاص متوفين.. ضبط شخص نصب على عدد من البنوك بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال البنوك باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع إحتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التى تقدمها البنوك لعملائها.

بالفحص تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بابتكار أسلوب إجرامى حديث فى مجال العمل المصرفى حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة "الكاش باك" وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشترى .. إذ قام الشخص المشار إليه بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفون منتحلاً صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلام بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص ، وقيامه بإنشاء شركات تجارية وهمية بإسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة ، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية بإسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكتروني المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التى تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين ، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة "الكاش باك" ،حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت (2) مليون جنيه تقريباً خلال ثلاثة أعوام .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وعُثر بحوزته (عدد 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك – عدد 13 بطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك – عدد 47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك – عدد 3 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء أشخاص متوفيين التى تم إصدارها بموجب مستندات "مزورة" منسوبة لأحد البنوك – عدد 3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء بعض المتوفين "مزورة" – عدد 3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لأحد الجهات الحكومية – سجلات تجارية منسوبة لأحد الجهات الحكومية – كشوف حسابات بنكية - عدد 8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط بإسم المتهم – مبلغ مالى جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – 2هاتف محمول) وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وتحتوى على (عدد 8 بطاقة رقم قومى بأسماء بعض أقاربه المتوفيين , تم التلاعب فى بعض بياناتها "مزورة" التى تم إستخدامها فى حسابات بنكية بأحد البنوك– بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه – إيصالات سحب وإيداع نقدية - رسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية – برنامج "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة) وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.