غادر المستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون بعد إصابته بكورونا

غادر الفنان عبد العزيز مخيون ، المستشفى لاستكمال العلاج فى المنزل ، بعد إنهاء فترة العزل الصحى، إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية .

وكشفت مصادر مقربة من الفنان مخيون لموقع صدى البلد ، عن جمهود نقابة المهن التمثيلة فى علاج الفنان عبد العزيز مخيون ، من بينهم الدكتور أشرف زكى ، والفنانة نهال عنبر والفنان مراد مكرم.

إصابة الفنان عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا

وأعلن الحساب الشخصي للفنان عبد العزيز مخيون ، على فيسبوك، إصابته بفيروس كورونا خلال ولم يكشف أي تطورات حول إصابته.

وكتب حساب عبد العزيز مخيون ، على فيسبوك: «أيها الاعزاء : أي إستفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية .. ولكم جزيل الشكر».

عبد العزيز مخيون

ولد الفنان عبد العزيز مخيون ، في أبو حمص بالبحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقي، وبعد ذلك انشأ مسرح الفلاحين؛ ليقوم عليه باخراج اعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في ان يكون ممثلا شاملا.

عبد العزيز مخيون له إطلالة خاصة تقربه في الشكل والهيئة من الموسيقار محمد عبد الوهاب، لذلك استغل المخرجون هذه الميزة في اسناد شخصية عبد الوهاب له في أكثر من عمل، فقد جسد شخصيته في مسلسل السندريلا وأم كلثوم واسماعيل ياسين، وينقل كل تفاصيلها في ثوب جديد وبأسلوب مبتكر.

وأعجب به المخرج السوري حاتم علي، به ليسند إليه دور أبو طالب عم الرسول-صلَّ الله عليه وسلم- في المسلسل الشهير "الفاروق عمر"، والذي كان يذاع علي فضائية ،"ام .بي .سي" ، هذا المسلسل الذي آثار كثيرا من الجدل حول أحقية تجسيد صور الأنبياء والصحابة من عدمه.

وقال "مخيون": " إن مسلسل عمر كان من أنجح الأعمال التاريحية فقد كان للمخرج السوري بصماته الخاصة في اخراجه، علاوة على كتابة السيناريو للمبدع الدكتور وليد يوسف، وقد استفدت كثيرا من هذه التجربة الثرية، والتي جعلتني في حيرة في حواري مع الرسول، فأبوطالب عم النبى، كان في الثمانينيات من عمره؛ ما جعلني أخضع للماكيير لاكثر من مرة، حتي يستطيع ان يصل بي الي عمره أيضا. ولم يكن أبو طالب، أعلن اسلامه، فقد كنت متخبطا في كيفية إظهار هذا، وأنا موحد بالله وبرسوله".

ووقف مخيون ، أمام كبار النجوم فقد كان مع يحيي الفخراني في "شيخ العرب همام"، فهو الشيخ اسماعيل ذلك الصديق الوفي الذي وقع فريسة لمؤامرة المماليك لخيانة صديقه وصهره وابن عمه.

ووقف ايضا امام اكبر واشهر الفنانين في المسلسل الملحمي "ليالي الحلمية" ليجسد دور الفتي الثوري (طه السماحي) الذي استشهد من اجل الدفاع عن بلاده.

وبرع فى أداء شخصية، عادل أبو ليلة في مسلسل "زيزينيا" أمام أبو بكر عزت ويحيي الفخراني وآثار الحكيم.