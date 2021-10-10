أحمد ناجي عن تصريحات الحضري المثيرة: "تحتاج لمشرط جراح"

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على تصريحات عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر حول محمد الشناوي.

وقال أحمد ناجي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "لا ينبغي أن يقول الحضري بعد المباراة للحراس الأربعة للمنتخب ستكونوا معي دائما، لأن هناك 18 حارسا مميزا في الدوري".

وأضاف: "لابد من التعامل مع تصريحات الحضري بـ (مشرط جراح)".

وأكمل: "أعذر الحضري، فهو متحمس جدا، وشعر بالقلق من إمكانية عدم جاهزية الشناوي، وأراد تحفيز الحارس الثاني لكن لابد أيضا من دعم الحارس الأول معنويا، وكان من الأفضل أن يصرح بأنه ينتظر من الشناوي أن يكون جاهزا، وسيكون الحضري مدربا كبيرا، وأتوقع أن يكون له شأن كبير ليس في مصر فقط بل إفريقيا".

وواصل : "راض عن أداء المنتخب أمام ليبيا، شخصية كارلوس كيروش تبدو أنها قوية وذكية ويتمتع بكاريزما، يذكرني بكل من هيكتور كوبر ومانويل جوزيه، يعرف تماما ما يفعله".

وأتم: "كيروش بدا وأنه يعمل في المنتخب منذ فترة طويلة، وأدى مباراة جيدة أمام منتخب ليبيا الذي كان يؤدي بشراسة".