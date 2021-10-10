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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: دهان جميع العمارات السكنية بشارع ٢٣ ديسمبر بلون موحد

صدى البلد

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، على أنه سيتم دهان واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالمنطقة ، والتى تشهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة .

 

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم ، لمتابعة سير العمل فى تطوير الشارع.

 

وأعلن "محافظ بورسعيد " عن قرب الانتهاء من الأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر ، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام.

 

وأشار " محافظ بورسعيد " ، إلى أن  أعمال التطوير الجارية بشارع  ٢٣ ديسمبر تشمل بداية  شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد ، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي .

 

وأوضح أن الأعمال تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر .

 

ولفت إلى أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة ، بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء ، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت .

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وفى سياق آخر، خلال جولته الميدانية ، اليوم الأحد ، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي المناخ، لمتابعة آخر مستجدات العمل فى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.

 

والتقى " محافظ بورسعيد" عدد من المواطنين خلال تواجدهم بالمركز التكنولوجى بحى المناخ ، وتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة بالمركز ، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بالمستوى المتميز للعاملين بالمركز والتطور الملحوظ فى مستوى الأداء ، موجها العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة الاستجابة لأى طلبات أو شكاوى ترد للمركز من المواطنين والتعامل معها على الفور .

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وفى سياق متصل واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جولاته الميدانية اليوم الأحد ، بتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحى المناخ .

 

واستمع " المحافظ " لشرح من أحد المختصين ، حول معدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الحالية للمركز ، و المدة المحددة للانتهاء من كافة الأعمال ، حيث يختص المركز الجديد بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة ، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمي الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات .

 

وأوضح " محافظ بورسعيد " ، أنه سيتم عمل منظومة جديدة لإصدار ترا خيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات بالمحافظة، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة

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بورسعيد محافظة بورسعيد التحول الرقمي المواطنين الطرق حي الضواحي المركز التكنولوجي حى الزهور اللواء عادل الغضبان

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