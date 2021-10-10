أعاد 20 ألف جنيه لصاحبها.. «تجارة كفرالشيخ» تكرم الطالب الأمين إسلام عبدالله

كرّمت الدكتورة شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، الطالب الأمين إسلام عبد الله رمضان، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، تقديراً لأمانته بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 20 ألف جنيه على رصيف محطة قطار بيلا، وسلم المبلغ لصاحبه، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

وحرصت عميد الكلية، على إهداء درع كلية التجارة وشهادة تقدير إلى الطالب الأمين، مُشيرةً إلى أنه يجب الاهتمام بهذه النماذج، وإلقاء الضوء عليها، وتشجيعها، ليُصبحوا مثل أعلى يُحتذى به لغيرهم من الأشخاص.

وأشادت عميد كلية التجارة، بأمانة الطالب إسلام عبد الله رمضان، وحرصه على رد الحقوق لأصحابها، لافتةً أن التكريم الذى حصل عليه الطالب الأمين لا يُوازى القيم الأخلاقية التى قدمها ما جعلته مثالاً وقدوة للجميع.

ومن جانبه، أعرب الطالب الأمين إسلام عبد الله رمضان، عن سعادته بتكريمه فى مجلس كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، فى حضور رؤساء الأقسام بالكلية، اليوم الأحد، ومنحه درع الكلية وشهادة تقدير، مُؤكداً أنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره، وأنه نشأ على الأمانة، ويخشى الله فى نفسه وأُسرته.

جدير بالذكر، أن الشاب إسلام عبد الله رمضان، صاحب الـ24 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، أصبح مثالاً مُشرفاً فى الأمانة بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 20 ألف جنيه على رصيف محطة قطار بيلا، وسلم المبلغ لصاحبه، ورفض أخذ مُقابل نظير أمانته.

وكان «صدى البلد»، قد نشر تقريراً بعنوانرفض المكافأة.. حكاية طالب جامعي يسلم 20 ألف جنيه لصاحبها بكفر الشيخ| شاهد

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