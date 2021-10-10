برلمانى: ارتفاع معدل التضخم الشهري يتماشى مع المؤشرت العالمية

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.6 % لشهر سبتمبر يعطى مؤشرا عن وضع مصر المالى، موضحا أن معدلات التضخم يتم قياسها بمستوى الأسعار.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ارتفاع معدل التضخم يتماشى مع المؤشرت العالمية ، مشيرا إلى أن معدل التضخم يتيح للمسئول كيفية التأثير على نسب التضخم ، بحيث يتم معالجتها إذا كانت سلبية.

كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية قد بلغ (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.6%) عن شهر اغسطس 2021.



وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).



• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2021 مقارنة بشهـر اغسطس 2021):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.4%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (23.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.5%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.2%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%).

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).



ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر 2020):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (13.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (14.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (12.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (8.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.4%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.2%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (3.0%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.0%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.1%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.8%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (2.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (10.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.5%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (6.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (4.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (12.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (16.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (37.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.0%).