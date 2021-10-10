وزيرة التضامن: لدينا أزمة وعي في مصر.. ونواجه الزيادة السكانية والزواج المبكر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطرح 4 قضايا أساسية على الساحة، هي: “الزيادة السكانية، الزواج المبكر، زواج الأقارب، التمكين الاقتصادي للمرأة”.

وأضافت “القباج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الوزارة تعمل على تقليل الملف الإنجابي، وزيادة الملف الإنتاجي؛ لزيادة خدمات الأسرة، حتى تشعر بذلك وانعكاساته عليها، مضيفة: “معانا جمعيات أهلية بتشاركنا في التوعية، ووزارة الصحة من خلال القوافل الطبية وكانت البداية أمس، واليوم زارت حوالي 1200 سيدة القوافل الصحية؛ لتركيب وسائل تنظيم الأسرة”.

وتابعت وزيرة التضامن، أن الوعي هو البداية لمحاربة الزيادة السكانية، وأن تكون خدمة تنظيم الأسرة موجودة في المحيط الذي نخدم فيه، بعد ذلك يأتي دور المتابعة، ثم المسائلة القانونية، مشيرة إلى أن محاسبة الأسرة والمأذون عن زواج البنات دون السن القانوني (في سن 14 عامًا)؛ يحد من هذه الظاهرة،: “عندنا قيادات اجتماعية ورائدات اجتماعيات لمتابعة هذه الأمور، وكذلك المتابعة مع المحافظين لمواجهة هذا الوضع”.

وأشارت القباج، إلى أنه تم تنظيم حملات كشف على السائقين الذين يتعاطون المخدرات على الطرق، وأصبحت نسبتهم في انخفاض، مؤكدة أننا سنكثف الوجود الفترة القادمة “علشان المدارس”، وستكون هناك حملات مكثفة طوال الدراسة للكشف على السائقين”.

