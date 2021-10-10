طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة لديها حلم كبير بتطوير التعليم في مصر، مضيفا أن الاستثمار الأكبرهو بناء نظام تعليمي جيد لمصر.



وأكد طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي بسمة وهبة، مقدمة برنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، اليوم الأحد: “قطعنا نصف المشوار في تطوير التعليم في ٣ سنين، بينما بعض الدول لم تحقق ذلك إلا بعد 30 عاما”، لافتا إلى أن المشروع القومي للتعليم يتماشى مع أحد نظم تعليم في العالم.

وتابع طارق شوقي، أن المناهج من الصف الرابع الابتدائي تقوم على الفهم وليس مجرد الحفظ والتلقين، مضيفا: “لدينا 27 مدرسة تكنولوجية دخلت الخدمة الفترة الأخيرة”.

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “رفعنا كفاءة المدارس في مختلف الأنظمة التعليمية”.



