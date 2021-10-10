بعد خالد الصاوي.. فنانون ظهروا على كرسي متحرك.. تعرف عليهم

تعرض الفنان خالد الصاوي إلى أزمة صحية شديدة، وظهر عبر صفحته وهو على كرسى متحرك وأعلن إصابته بالتهام فى الساق اليمنى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان خالد الصاوي فى تصريح خاص أن خالد الصاوى تعرض الى أزمة نتيجة تصوير أحد مشاهد الأكشن فى فيلم “القاهرة مكة” الذى يقوم ببطولته منى زكى وإخراج هانى خليفة.

وأوضح المصدر: كان المشهد عبارة عن قفزة للفنان خالد الصاوى فى حمام السباحة وهو الأمر الذى اثر عليها تباعا وعرضه إلى التهام فى الساق ويقوم حاليا بتلقى العلاج المناسبة ومن المقرر أن يعود إلى تصوير العمل خلال الايام القليلة المقبلة.

ويرصد صدى البلد أبرز النجوم الذين ظهروا على كرسي متحرك خلال السنوات الماضية .



لطفي لبيب :

ظهر الفنان لطفي لبيب على كرسي متحرك مع الفنانة منة فضالي ؛ بعد أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها به من كواليس تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة".

و ظهر لطفي لبيب على كرسي متحرك خلال مراجعة بعض المشاهد مع منة، مما أثار قلق الكثير وترك البعض لمنة من خلال حسابها الخاص على فيس بوك والذي نشرت من خلاله الصورة تعليقات كثيرة عبروا من خلالها عن قلقهم على حالة لطفي لبيب الصحية .

لطفي لبيب قرر المشاركة في هذا العمل في اللحظات الأخيرة لإنقاذ منة فضالي في أولى تجاربها المطلقة حيث قرر أن يشاركها البطولة بعد أن إعتذر الفنان محمود الجندي بشكل مفاجئ.

جميل راتب :



ظهر الفنان الراحل جميل راتب قبل وفاته على كرسي متحرك ؛ حيث نشر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للنجم جميل راتب خلال مشاركته بمهرجان قرطاج السينمائي وهو على كرسي متحرك بمفرده.

وحرص حينها جميل راتب على المشاركة بالمهرجان رغم حالته الصحية السيئة، واستقبل دعوته لكي يكون ضيف شرف هذه الدورة بسعادة متحديا ظروفه الصحية.

شريف دسوقي :

ظهرالفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل من مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، التي يشارك في بطولتها مع الفنان يحيى الفخراني.

وشهدت مسرحية "ياما في الجراب" الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لجراحة بتر القدم في أحد مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء تحت رعاية رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" إخراج مجدي الهواري وإنتاج كايرو شو، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها نجوم المسرح اللامعون: "سما إبراهيم، ناصر سيف، حسن العدل، إسماعيل فرغلي، رضا إدريس، لبنى ونس، وعلاء قوقة".

شعبان عبد الرحيم :

كان آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم، قبل وفاته باسبوع ،على كرسي متحرك حيث قدم الفنان حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم على الأراضي السعودية.

وظهر عبدالرحيم، وقتها في الفيديو الذي نشره المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وهو يغني جالسا على كرسي متحرك، بسبب تعرضه لأزمة صحية في أيامه الأخيرة.