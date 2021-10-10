معلم يعتدى على طالب ويتم نقلة للمستشفى بمطروح.. وإحالة الواقعة للتحقيق

نقل طالب لمستشفى مطروح العام بعد تعدى معلم عليه بالضرب

أصيب طالب بالمرحلة الاعدادية بمطروح وتم نقله لمستشفى مطروح العام بعد تعدى احد المعلمين عليه بالضرب.

وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من نائب مأمور قسم شرطة مطروح أبلغه باعتداء أحد المعلمين على طالب في مدرسة إعدادية بالمحافظة أثناء اليوم الدراسي وتم نقلة لمستشفى مطروح العام وتحرير محضر بالواقعة .

وأضاف أنه وجه على الفور بتحويل الواقعة إلي إدارة الشئون القانونية للتحقيق وتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة الكاملة صباح الغد بتلك المدرسة الإعدادية حول ملابسات تلك الواقعة ومعالجة آثارها بسرعة ودقة مع التأكيد علي حفظ حق الطالب كاملاً بالإضافة إلي متابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي .

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة الطالب بمستشفى مطروح العام وذلك للاطمئنان علي صحته وتوفير كامل الرعاية الطبية والعلاجية له بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والأستاذ إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح .

وطمأن وكيل الوزارة ولي أمر الطالب وأسرته بأن حالته الصحية جيدة وفي سبيله لتجاوز تلك الإصابة وجاري الأذن بخروجه من المستشفى عقب إجراء الأشعة علي ذراعه المصاب والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل علي صحته .

وقدم " سلامة " الشكر إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعته الحالة الصحية للطالب لحظة بلحظة منذ تلقي الخبر ونقله إلى مستشفي مطروح العام مشيداً في الوقت ذاته بمجهودات وكيل وزارة الصحة ومسئولي المستشفي النموذجي للاهتمام البالغ بالحالة الصحية للطالب وحرصهم المخلص علي توافر كامل الرعاية الطبية والصحية .

سلامة يتابع حالة طالب الاعدادى بالمستشفي

سلامة يتابع حالة طالب الاعدادى بالمستشفي