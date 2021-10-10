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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يجتمع بالهيئة البرلمانية في الفيوم وبني سويف

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد ، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

 

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم .. والنائب عبد الوهاب خليل  نائب رئيس الهيئة البرلمانية.

 

واستمرًا لتعزيز التعاون .. شارك في الاجتماع النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري ، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم.

 

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لهم.

حزب مستقبل وطن محافظتي الفيوم وبني سويف الأغلبية البرلمانية المهندس اشرف رشاد الهيئات البرلمانية محافظات الجمهورية مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية النائب أحمد أبو هشيمة

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