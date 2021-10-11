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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الظهور الأول لهاتف الألعاب الخارق من شاومي Black Shark 4S.. صور

هاتف Black Shark
هاتف Black Shark 4S من شاومي

تتبع شركة شاومي Xiaomi، نهجا مختلفا في إنتاج وتطوير الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، حيث تعمل العلامات التجارية الشهيرة في هذا المجال على إنشاء سلوك مشترك كل عام، ففي بداية العام أطلقوا الإصدارات الجديدة الخاصة بهم، وبعد بضعة أشهر يقدموا متغيرا محسنا بميزات إضافية أو أجهزة أكثر تقدمًا.


وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تستعد شاومي لتقديم تشكيلة Black Shark 4S والتي ستنطلق مع بعض ترقيات الاستثنائية، مما يجعلها أحد أبرز  إصدارات سلسلة Black Shark، وأحد أفضل هواتف الألعاب لهذا العام.

 

 

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ومن بين أحد أبرز الترقيات التي ستطرأ على هاتف الألعاب Shark 4S من شاومي، هو معالج كوالكوم الأقوى +Snapdragon 888، إلى جانب ذلك يجلب الجهاز بعض الميزات من الهاتف الذكي الأصلي.

Black Shark 4S
هاتف الألعاب Shark 4S من شاومي


إذ سيحتوي هاتف شاومي المرتقب Black Shark 4S، على غلاف كاميرا سداسي الشكل يحزم إعداد كاميرا ثلاثية وأزرار كتف قابلة للسحب، مع بعض التغييرات في نمط اللوحة الخلفية التي تستخدم المزيد من الخطوط مقارنة بسابقتها.


مميزات Black Shark 4S من شاومي


وفقا للشائعات، فإن هاتف الألعاب القادم من شاومي Black Shark 4S، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888+، حيث تعمل هذه الشرائح على تعزيز معالجات Prime Core (ARM Cortex-X1) إلى 2.995 جيجاهرتز.

وسيأتي الهاتف المخصص للألعاب بشاشة كبيرة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، لذا من المتوقع أن تكون بدقة Full HD + أو Quad HD +، كما سيأتي الجهاز مع دعم الشحن السريع بسرعة 120 وات.


ومن المقرر أن تعلن شاومي عن هاتفها الأحدث المخصص للألعاب Black Shark 4S في الصين يوم 13 أكتوبر.

Black Shark 4S
مميزات Black Shark 4S من شاومي
مميزات Black Shark 4S من شاومي
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