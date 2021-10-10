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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro يأتي بمميزات خارقة

شاومي ريدمي نوت 10
شاومي ريدمي نوت 10 برو

تعتزم شركة شاومي، وفق أحدث التسريبات الواردة، إطلاق هاتفها المتطور Redmi Note 11 Pro، بـ تقنيتين خارقتين، الأولى خاصة بدقة الكاميرا الرئيسية والأخرى تتعلق بميزة الشحن السريع التي تتبناها الشركة حاليا.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض التسريبات أن هاتف شاومي المنتظر Redmi Note 11 Pro، سيتميز بتقنية شحن سريع تصل لـ 120 وات، وهي الميزة التي تعمل عليها الشركة منذ مدة وأعلنت عن عزمها تزويد أحدث هواتفها الرائدة بهذه التقنية الخارقة.

 

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مميزات هاتف Redmi Note 11 Pro من شاومي

كما تتميز هواتف شاومي أيضا بميزة خارقة أخرى، ولكنها تأتي ضمن إعدادات الكاميرا الخلفية، حيث تتضمن إصدارات الشركة الحالية عدسة كاميرا رئيسية تبلغ 108 ميجابكسل، والآن، تخطط الشركة الصينية لتغيير ذلك.

وعلى غرار إصدارات الشركة الحالية من سلسلة ريدمي نوت 10 برو، التي تأتي مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، من المقرر أن تزود شاومي هاتف Redmi Note 11 Pro، بكاميرا أساسية أعلى بدقة 200 ميجابكسل، على غرار هواتف سامسونج وبالتعاون معها أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتميز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، بتصميم نحيف مع واجهة مشابهة للطراز الحالي ريدمي نوت 10 برو، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

وكما تعتزم عملاق الهواتف الصينية شاومي، دعم هاتفها الرائد Redmi Note 11 Pro، بشبكات الجيل الخامس 5G، ومن المقرر إطلاق الهاتف الذكي قبل نهاية العام الجاري.

شاومي Redmi Note 11 Pro هاتف Redmi Note 11 Pro هواتف سامسونج 200 ميجابكسل هواتف شاومي

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