السعودية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الحوثيين

دعت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى محاسبة ميليشيا الحوثي على تهديدها المستمر للمدنيين.

وقالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة: "صمت المجموعة الدولية يبعث برسالة خاطئة للحوثيين".

وطالبت البعثة من مجلس الأمن تحمل مسؤوليته ومحاسبة الحوثيين، مؤكدة: "المملكة لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وفق القوانين الدولية".

ومن ناحية أخرى، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي على مطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية.. ووصفته بـ "الهجوم الشائن".



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "نعبر عن تضامننا مع الـ10 أشخاص الذين تعرضوا لإصابات، دون أي ذنب سوى أنهم يسعون للسفر أو كسب الرزق".

