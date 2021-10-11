قصة كفاح أمينة.. صاحبة أول مطعم للأكل الهندي بالإسكندرية.. فيديو

تخرجت لتعمل مهندسة مساحة ،لكن ظروف عمل زوجها جعلتها تتنقل من مكان الي أخر بالأضافة الي أنها تعاملت مع كثير من الهنود الذين جعلوها تحب طعامهم وحياتهم ، فقد عودت الي مصر لتبني مشروعها الخاص بالأكل الهندى وهي أمينة ذات الثلاثون عام .

وفي حوار خاص لها مع موقع "صدى البلد" قالت أنها تعلمت الطبخ الهندى علي يد الطباخين الهنود بعدما حصلت علي ثلاث دبلومات تختص بالطعام الهندى وأصولة،لافتةً الي أنها أن كل منهم لة طريقتة الخاصة مما جعلها تبتكر بشكل أفضل .

وأشارت نعمة الي أن الطعام الهندى يشتهر بتوابلة الخاصة التي يخاف منها بعض الناس ، ولكنها بشكل أو بأخر تحصل علي التوابل من خارج مصر حتي يطمن لها الزبائن، منوةً عن أن زوجها هو أول من شجعوها علي إقامة تلك المشروع .

وأختتمت بأن الطعام الهندى أشتهر بشكل كبير الفترة الأخيرة في مصر كالطعاك السوري ، ولكن المصريون مازلوا يحاولون تجربتة ، مشسرةً الي أنها تعد أول فتاة صاحبة أول مطعم للطعام الهندى بالأسكندرية.