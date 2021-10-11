الاهلي يبحث عن بديل موسيماني

كشف الاعلامي سيف زاهر عن اقتراب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الجهاز الفني للنادي الاهلي الفترة المقبلة .

وأضاف سيف زاهر خلال تصريحات تلفيزيونية : الأهلي يرغب في تجديد عقد موسيماني ولكن المدرب وضع بعض الطلبات المادية وبعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد .

وأكمل : ويستعد امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حاليا في وضع قائمة مدربين بدلا من موسيماني حال فشل الوصول الي إتفاق بشأن تمديد التعاقد .

وينتهي عقد موسيماني مع النادي الاهلي بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن موسيماني قاد الاهلي لتحقيق بطولة الدورى المصري وبطولة كأس مصر وبطولتى دورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم .