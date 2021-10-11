موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا والقنوات الناقلة

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي منافسه ليبيا اليوم علي ملعب بنغازي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة منتخب مصر



وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1

ويسعي منتخب مصر بقيادة مدربة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل بشكل كبير الي نهائيات بطولة كأس العالم 2022 .

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي ليبيا بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد سجلة عمر مرموش .

ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر الظهور بأفضل شكل ممكن بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بعد مباراة الفراعنه ضد ليبيا في القاهرة .

وتعول الجماهير علي محمد صلاح نجم منتخب مصر في حصد الثلاث نقاط الهامه في مشوار الفراعنه نحو نهائيات كأس العالم

ترتيب منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط .