جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لمكافحة الفساد

نظمت جامعة حلوان ورشة عمل لمنسقي الكليات للجنة مكافحة الفساد بالجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وشمل الاجتماع الذي أدارته الدكتورة حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد بالجامعة مناقشة العديد من المحاور وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الأهداف المطلوب تنفيذها خلال العام الحالي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تضمن الاجتماع مناقشة السادة منسقي الكليات لتفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب والميثاق الأخلاقي لعضو هيئة التدريس وكيفية نشرها وتفعيلها بالكليات من أجل أداء جيد وبيئة تعليمية افضل، حيث سيتم عمل سيمينارات عامة لطلاب الفرقة الأولى والطلاب الجدد من أجل التعريف بالجامعة والتعريف بالميثاق الأخلاقي للطالب الذي يتضمن واجبات وحقوق الطلاب داخل البيئة الجامعية وأثناء الدراسة وممارسة الأنشطة والاستمتاع بكافة الحقوق الموجودة والخدمات المقدمة لهم بالجامعة، من خلال عرض تقديمي موحد تم تصميمه من قبل اللجنة واعتماده من قبل الجامعة.

كما تم التأكيد على تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وأن يتضمن هذا المقرر ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم اطلاقها من قبل السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي كإحدى وسائل تفعيل الاستراتيجية داخل البيئة الجامعية، لتعريف الطلاب بالاستراتيجية وربطها بمقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وتم أيضا مناقشة أشكال الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية والأدبية والتي يمكن عقدها للطلاب علي مدار الفصل الدراسي الأول والمشاريع الطلابية التي يمكن أن تتضمن مفاهيم مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات المرتبطة، كذلك التأكيد على تفعيل مدونة السلوك الوظيفي داخل الكليات وان تكون معيار للتعامل مع الموظفين لضبط الأداء الإداري.

هذا وقد عقدت ورشة العمل بحضور ممثلي الكليات والمدينة الجامعية لضمان التواصل مع كافة الجهات بالجامعة.

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