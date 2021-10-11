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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من أول 65 جنيها.. أسعار حلوى المولد على بطاقة التموين

حلوى المولد
حلوى المولد

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حول ضخ حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية، أفاد بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف، بمجمعات الشركة التى يصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكى بتخفيضات تتفاوت مابين الـ ٢٥ إلى ٣٠ فى المائة.

وأكدت التقارير الواردة ، إلى الدكتور على المصيلحى ، بأن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

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من جانبه ، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة ، أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من  ٦٥ جنيه والاثنين كيلوا ١٣٠ والثلاثة كيلو  ٢٠٠ جنيه.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسميه وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات،  وجوزية وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمى، بأن الدكتور على المصيلحى قد شدد على الشركة القابضة بضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبئ، عن المواطنين بالمناسبات، مشددا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفة فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين. 

حلوى المولد 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 25% و 35% عن الأسواق من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية الحصول على علبة حلوى المولد على بطاقات التموين ضمن مقررات الدعم لشهر أكتوبر اذا توفر في البطاقة ثمن علبة حلوى المولد ضمن مخصصات فارق نقاط الخبز التي يوفرها المواطن من استهلاك حصته اليومية من الخبز المدعوم.

وتتنوع أسعار علب حلوى المولد النبوي الشريف في المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

- طرح حلوى المولد بـ 65 جنيها للكيلو السادة وعبوة كارتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها.

- طرح عبوة باغ 2 كيلو سادة بـ150 جنيها وعبوة سادة 3 كيلو بـ200 جنيه".

- طرح عبوة سادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها "عبوة مميزة بالأصناف".

- طرح أنواع فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو كارتون بـ350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات  باغ بـ 375 جنيها.

- طرح عبوة 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها "مميزة بالأصناف" وعبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

وتأتى جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى توجيهاته لجميع المكاتب بمتابعة حالة السوق والتأكد من توفر مختلف السلع ومجابهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر من خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك.

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