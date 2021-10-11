اتفاق تعاون بين الخطوط الجوية المغربية وشركة العال الإسرائيلية

وقعت الخطوط الجوية المغربية، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون مع شركة الطيران الإسرائيلية العال يهدف لتوفير خدمات نقل بين البلدين وتطوير العلاقات بين الشركتين.

ووفقا لشبكة "العربية"، وقع الاتفاق كل من حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، مع أفيغال سوريك، الرئيس المدير العام لشركة العال، وذلك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة لاتحاد النقل الجوي (IATA)، والتي انعقدت مؤخرا ببوسطن بحضور ممثلي شركات الطيران العالمية.

يأتي الاتفاق في سياق تعتزم فيه كل من الخطوط المغربية وشركة العال العمل على توفير خدمات النقل الجوي ما بين البلدين عبر محوري مطار محمد الخامس للدار البيضاء والمطار الدولي بن غوريون بتل أبيب.

كما يتزامن الاتفاق مع قرب إطلاق الخطوط الملكية المغربية، لخط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب، حسبما أفاد البيان الصادر عن الخطوط الجوية الملكية.

ومن المرتقب أن يساهم التوقيع على بروتوكول التعاون هذا في فسح المجال أمام الشركة المغربية وشركة العال لإمكانية التأسيس لشراكة تقاسم الرموز "كود شير" على الخطوط الجوية المباشرة الرابطة بين البلدين، وكذلك على باقي شبكتيهما الجويتين.