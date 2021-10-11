إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق طنطا - كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم، الإثنين، إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا - كفرالشيخ الدولي بنطاق قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا حول انقلاب سيارة ملاكي داخل أرض زراعية على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى، بناحية قرية دمشيت التابعة لمركز طنطا .



كما انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الحادث للفحص والمعاينة، وتبين إصابة 4، نتيجة حادث طريق بسبب السرعة الزائدة والرعونة في القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها داخل أرض زراعية.

وتم الدفع بسيارات إسعاف وعلى الفور تم المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي العام ، لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .