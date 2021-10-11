جامعة سوهاج تختتم فعاليات الدورة الكشفية لتأهيل جوالي عشائر الكليات

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات الدورة الكشفية لجوالي وجوالات عشائر الجامعة، والتي نظمتها لجنة الجوالة والخدمة العامة باتحاد الطلاب، بالتعاون مع إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام بمشاركة ٦٠ طالب بمختلف الكليات، مُشيرًا إلى أن أنشطة الجوالة تعد من أهم وأفضل الأنشطة الطلابية، التي تُساهم فى تنمية المهارات الشخصية للطلاب.

وصقل أفكارهم وخبراتهم الحياتية، بالإضافة إلى استغلال طاقاتهم من الناحية البدنية والاجتماعية والثقافية.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البرنامج التدريبي للدورة الكشفية تضمن مجموعة متميزة من التطبيقات العملية لفنون ومهارات العمل الكشفي، والتى هدفت إلى إعداد قادة وجوالين مؤهلين كشفياََ لقيادة عشائر الكليات خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن الغرض من تنظيم الدورة الكشفية، هو تأهيل دفعة جديدة قادرة على القيادة لاستكمال مسيرة جوالة الجامعة بشكل مشرف ومتميز، مضيفاً أنه فى بداية البرنامج التدريبي تم توزيع محتوى كشفي على الطلاب كمرجع علمي يمكن الإستفادة منه.

وقال محمد أنور أمين لجنة الجوالة العليا وقائد عشائر الجامعة، أنه شارك فى التدريب بالدورة نخبة متميزة من المدربين بالمحافظة.

وهم القائد محمد صادق مفوض عام جمعية الكشافة البحرية، والقائد مروان بيومي مفوض تدريب الكشافة البحرية، والقائد رمضان صبره مفوض عام جمعية فتيان الكشافة سابقاً.