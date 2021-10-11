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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الثورة الذهنية" تنطلق من مكتبة مصر الجديدة.. الأربعاء المقبل

صدى البلد

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، أن جمهور الأدب والفكر والثقافة على موعد مع المفكر الدكتور منصور الجنادى الأستاذ بجامعة وبستر الامريكية بفيينا سابقا، حيث يلتقون على منصة مكتبة مصر الجديدة فى حفل توقيع ومناقشة لكتابه "الثورة الذهنية"  الذى تشهده المكتبة فى السابعة من مساء بعد غد الأربعاء، ويدير اللقاء الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق الأسبق خبير القانون الدولي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

 

وقال الدكتور نبيل حلمى خلال استطلاعه لفصول الكتاب، أن الدكتور الجنادي حاول في هذا الكتاب تبسيط الثورة الذهنية بعلومها المختلفة للقارئ غير المتخصص في مقالات قصيرة، يمكن قراءتها كل على حدة في دقائق قليلة تعالج اهتماماتنا اليومية وهمومنا وطموحاتنا الشخصية من منظور العصر وبعين على المستقبل.

 

وأشار إلى أن الكتاب الذى يقع في 3 أبواب يعالج جوانب مختلفة لآفاق «مستقبل الذكاء» ، تلك الثورة التي تشمل علوم العقل مُجتمعة، من علوم نفسية وعصبية ولغوية وفلسفية، وتمثل جميعاً ما يُطلق عليها علوم «الذهنيات» التي تفجرت إمكانياتها باندماجها مع الذكاء الصناعي، مشكلة طفرة ذهنية عالمية.

 

ويطرح الكاتب منصور الجنادى أبرز أسئلة الثورة الذهنية التي فجرها اندماج الذكاء الصناعي بعلوم العقل المختلفة (نفسية - عصبية - لغوية فلسفية) في علم واحد الأمر الذي يعده المؤلف طفرة تاريخية في فهم الإنسان لعقله ، ولكن لماذا لم تنجح محاولات الإصلاح في العالم العربي، ما الثورة الذهنية ولماذا لم تصل الينا بالرغم استهلاكنا لمنتجاتها ، هل العقل مفهوم انتهت صلاحيته ، من نحن ..  الهوية بين الماضى والمستقبل ، عدة تساؤلات يجيب عليها الدكتور الجنادى خلال حفل التوقيع.

 

يقام حفل التوقيع في بيئة تلتزم بمختلف الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل تعقيم الكتب ومنصة التوقيع، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإلزام الزوّار بارتداء قناع الوجه.

مكتبة مصر الجديدة كتاب حفل توقيع الثقافة

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