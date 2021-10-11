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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة الطرق .. شلل مروري فى شوارع وكبارى وسط القاهرة

صدى البلد

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بعدد من المحاور ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور ، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، الا ان كوبرى 15 مايو و6 اكتوبر يشهدا شلل مرورى ضخم بالاضافة الى ميدانى رمسيس وغمرة.

عززت أجهزة الأمن والخدمات المرورية من تواجدها بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب ، مثل شارع لطفي السيد بغمرة التي يوجد في 4 مدارس مجاورين ، حيث انتشرت الخدمات المرورية بمحيطها لسحب الكثافات ، والتعامل الفورى مع أعطال المركبات .

أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة من صباح اليوم الأثنين ، مثل كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات متحركة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة ، وكذا كثافات بسيطة ومتحركة فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر .

وأيضا كوبرى ١٥ مايو يشهد كثافات مرورية طبيعية فى الاتجاه القادم من الجيزة الي التحرير ومدينة نصر ، وكذا كثافات طبيعية بصلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار وكذا منطقة رمسيس وغمرة ووسط البلد .


أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني " .

 

"أعطال الطرق"

أوضح المصدر بأن لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات.

 

"نصائح مرورية"

تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الآن .

 

"حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

" نص القانون "

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

" عقوبات المخالفين "

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

كثافات مرورية ميادين القاهرة انتشار أمنى مكثف

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