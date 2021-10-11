د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

عاد العام الدراسى بعد غياب طال ...بسبب وباء كورونا المستجد ..عادت الشوارع تنبض بالحركة والمدارس تنبض بالانتظام وصوت الإذاعة المدرسية يخترق الآذان من كل اتجاه ..شعور بالفرحة نتمنى أن يكتمل .... بانتظام فى الحضور للطلبة واستفاضة فى الشرح من المعلمين ..واحترام الآدمية والشخصية لكل طالب أو طالبة مهما كان عمره ..مهما كان مستواه الاجتماعى ...نتمنى أن يعود اطفالنا بفرحة ملء القلب . نتمنى ان ينمو بينهم وبين مدارسهم كل العشق للمدرسة والعلم ..نتمنى أن يتبدد الخوف والحزن الذى غشى قلوبهم منذ علموا بمشروع الانتظام فى الحضور هذا العام .

نرجو أن نستوعب حالة الطلاب النفسية وتفاوت مستوياتهم الاجتماعية فلانجرح أحدا منهم بسبب عدم دفع المصاريف .. أو عدم الالتزام بالزى المدرسى وتجليد الكراسات الا اذا تم التحرى عن السبب ربما كان ضيق الحال وليس الاستهتار ...نتمنى أن تعود الأنشطة المدرسية ..ومسابقات اكتشاف المواهب ..ومنافسات المدارس فى الرياضة والعلم ...نرجو تدريس الدين عن حب بطريقة جديدة تتناسب مع جيل النت والكمبيوتر ..تعاليم وتفقه واستفادة من معنى الآية..وتفهم الحديث ومغزى الرواية فى سيرة النبى والصحابة ...لتعود القدوة الحقيقية ترتسم بخطوط قوية فى عقل ابناءنا

نريد عودة إلى القيم والأخلاق التى تربى عليها أجيال الماضى ..نريد عودة إلى الانتماء للوطن والدين واحترام الآباء والمعلمين والعلماء

أمل جديد مع بدء من جديد لعام دراسى نتمنى أن يكون الأسعد منذ سنوات بل عقود ....هل نستطيع أن نعيد حب و احترام المدرسة وإجلال المعلم والامتنان لكل من يبذل جهدا فى الشرح والتوضيح لطلاسم المناهج المتعددة والمعقدة فى قلوب التلاميذ...

آمال تقترب من الأحلام ...فهل نتمادى فى الحلم ..هل نجد الايادى التى تسعى لتحقيقه فنراه وننتظر واقعا نلمسه فتختفى الالفاظ الخارجة والعنف

واللامبالاة التى تنذر بجيل لا يقيم بيتا ولا يحمى وطنا ولا يحفظ ودا ولا يبر أبا او أما.....لابد أن نبدا والبدء يكون من تصحيح اوضاع المعلمين وتطوير المدارس مع الاستمرار فى الضرب بيد من حديد ضد المستهترين معلم كان او متعلم .. قائد كان أو مقود .لابد من علاج أسباب تفشى اللدروس الخصوصية ليتسنى تجفيف منابعها .. وتندثر حتى تتلاشى فنرفع العبء عن أولياء الامور ..ويوفروا وقت العمل الإضافى لمتابعة ومراقبة الأبناء ولو بين الحين والحين لتدارك العطب قبل أن يستشرى فى الفكر والوجدان وتترجمه الوقاحات والانفلات الذى نعانى منه فى كل المعاملات ........هنا فقط نهنىء ..الجميع ونقول ....عام دراسى سعيد ...

