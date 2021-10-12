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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

صدى البلد

فجرت صحيفة جنوب أفريقية مفاجأة مدوية بشأن رحيل  بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

من فايلر إلى موسيماني.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي؟

 

وقالت صحيفة "idiakitimes" الجنوب أفريقية إن موسيمانى وضع مجموعة من الشروط أمام النادى الأهلى من أجل البقاء وفى حال رفضها سيرحل عن الفريق رسميا.

وأوضحت الصحيفة أن بيتسو موسيماني طلب توفير بند "شرط جزائي" لحمايته من الغضب الجماهيري لضياع البطولات، لكن إدارة الأهلي ترفض هذه البنود والشروط وترفض العقد طويل الأمد.

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وأضافت الصحيفة أن بيتسو موسيماني متمسك بشروطه وعلى الجانب الآخر يتمسك الأهلي بموقفه ورفضه التام لشروط موسيمانى، على أن تجمعهما جلسة حاسمة، وإن لم يتم الاتفاق، فربما يتم الإعلان عن رحيل المدرب الجنوب إفريقي عن تدريب الفريق، هذا الأسبوع.

إذًا، فالأهلي الذي يُعرف دائمًا بأنه بعيد عن المشاكل، يبدو أن زوجات مدربيه أصبحوا أكبر مشكلاته، فطلبات موسيماني وإن صحت تلك التقارير الصحفية، فلن تأتي سوى عن طريق وكيلة أعماله، وهي زوجته مويرا تيهيجالي.

 

شرط جزائي

بحسب ما سربته التقارير الصحفية، فإن طلبات موسيماني أو _إن جاز لنا التعبير_ طلبات مويرا، تبدو طلبات خرافية، تأتي بسبب الخوف من إمكانية الإطاحة بهما من النادي الأهلي، خاصة وأن الجمهور الأهلاوي غير راضٍ عن أداء الفريق بعد خسارة الدوري وكأس السوبر، وإن قادهم المدرب الجنوب أفريقي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين.

الحقيقة أن اسم مويرا ارتبط ببعض الأزمات مع نادي موسيماني السابق، ماميلودي صن داونز، حيث ادعى النادي الجنوب أفريقي أن زوجة بيتسو اتهمت إدارتهم بالتلاعب في النتائج.

أزمة الأهلي مع زوجة أحد مدربيه هو أمر يحدث للمرة الثانية بشكل متوالٍ، فقبل موسيماني كان يوجد السويسري رينيه فايلر على دفة قيادة الفريق. 

كان “المارد الأحمر” يقدم أفضل مستوياته مع فايلر، إلى أن جاءت زوجة المدرب السويسري، والتي لم تستطع العيش في مصر والتعود على الغربة، لتتسبب في رغبة زوجها في العودة إليها، وهو ما قد كان، ليأتي بيتسو، وتأتي معه زوجته، وربما أتت معه أزمة جديدة لزوجة مدرب جديد للنادي الأهلي في غضون عام.

وللمزيد حول طلبات موسيماني من الأهلي، تابع الفيديو جراف التالي:
 

موسيمانى الأهلى مويرا صن داونز رنيه فايلر

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