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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

أُقيمت اليوم الاثنين، عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأسفرت مباريات اليوم عن تأهل منتخب ألمانيا لمونديال قطر، حيث أصبح أول منتخب يتأهل للعرس العالمي.

ونستعرض تباعًا نتائج مباريات اليوم من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

المجموعة السابعة

هولندا ضد جبل طارق: 6-0

النرويج ضد مونتنيجرو: 2-0

تركيا ضد لاتفيا: 2-1

المجموعة الثامنة:

روسيا ضد سلوفانيا: 2-1

كرواتيا ضد سلوفاكيا: 2-2

قبرص ضد مالطا: 2-2

المجموعة العاشرة

ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية: 4-0

رومانيا ضد أرمينا : 1-0

أيسلندا ضد ليشنشتاين: 4-0

 

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