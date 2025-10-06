قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يشهد احتفال الأزهر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.. صور

محمد شحتة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الاحتفال الوطني الكبير، الذي أقامه الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية، والسيد محمود الشريف - نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، واللواء محمد العتريس ممثلًا عن القوات المسلحة المصرية، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وقيادات الأزهر ووزارة الأوقاف.

احتفال الأزهر بانتصارات حرب أكتوبر

استُهل الاحتفال بتلاوةٍ مباركةٍ للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ثم بكلمة للأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير - أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، أكد فيها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، وقد حظيت بدعوات الأنبياء، وتجلى الله على أرضها، وأن الدفاع عنها واجب ديني ووطني، مشددًا على أن الحفاظ على روح النصر وبناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين الجميع.

كما أوضح الدكتور أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء، أن الوحدة الوطنية كانت وستظل سر قوة مصر وعنوان نصرها، وأن النصر كان ثمرة الإخلاص والتوكل على الله، مؤكدًا أن الإيمان هو أساس الأمان والعزة في الدنيا والآخرة.

واختُتم الاحتفال بباقة من الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، أضفت على الأجواء روحانية خاشعة وبهجة إيمانية؛ احتفاءً بذكرى النصر العظيم، رفعت فيها أكف الضراعة بالدعاء لمصر بالأمن والأمان، ولشهدائها الأبرار بالرحمة والرضوان.

نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة

واحتفى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وقال الأزهر إن نصر أكتوبر ملحمةٌ خالدة سطر فيها أبناء مصر أروع بطولات الإيمان والكرامة وأعادوا للأمة مجدها وعزها.

ونوه أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل شاهدة على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه، وصلابته، وقوته في وجه الطغاة المعتدين ودليلا على أن جند مصر كانوا ولا زالوا درعها الواقي من كل خطر وشر.

حرب أكتوبر الأزهر الجامع الأزهر الأوقاف وزير الأوقاف المؤسسات الدينية القوات المسلحة الجيش المصري

سيارات بمتوسط سعر 350
موضة قصات الشعر
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
قيادة السيارات
