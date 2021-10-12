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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق هاتفا خارقا بأقوى معالج في السوق.. قريبا

فيفو تطلق قريبا هاتف
فيفو تطلق قريبا هاتف خارق بأقوى معالج في السوق

تعمل شركة فيفو الصينية على إطلاق هاتف جديد من فئة NEX بأحدث وأقوى معالج في السوق، وهو معالج Snapdragon 888 ، حيث سيكون الهاتف القادم، هو أول هاتف يتم إطلاقه منذ العام الماضي من فئة NEX . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو NEX القادم والذي لم يتحدداسمه حتى الآن سيحتوى على عدد من المواصفات الجبارة من فئة الهواتف الرائدة مع تقنية الشحن السريع. 

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وسيأتي هاتف فيفو NEX القادم بشاشة من نوع AMOLED من تصنيع شركة LG Display بمعدل تحديث 120 هرتز ،  ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وجودة + Full HD . 


وسيقدم هاتف فيفو NEX القادم كاميرا رباعية خلفية الأساسية ستكون بدقة 108 ميجا بييكسل، مع كاميرا أمامية تحت الشاشة، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار .  


وسيعمل هاتف فيفو NEX القادم بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أقوى معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط.   
 

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