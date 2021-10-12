عمرو أديب للرئيس التونسي السابق: هي مصر حارقاك للدرجة دي.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تأمل أن تحقق تونس الاستقرار، معقبا: "نأمل أن تونس تحقق الاستقرار".



أضاف "أديب"، خلال تقديمه، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تشكيل الحكومة يدحض كافة الادعاءات أن الرئيس كان يريد أن يكون ديكتاتورا ويتحوز على الحكم وأن يدير البلاد وحده"، متابعا: "تشكيل الحكومة خطوة لتشكيل مجلس نواب تونسي جديد".



وأشار: "جميعنا نعلم علاقات الرئيس السابق منصف المرزوقي مع الجماعة اللي في تركيا"، لافتا: "منصف المرزوقي ساب كل حاجه وقال أحذر الشعب التونسي أوعوا يجرى ليكم مثلما جرى في مصر".



ووجه الإعلامي عمرو أديب، حديث لمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، قائلا: "هي مصر حارقاك للدرجة دي".

