هل الأطفال من سن 12 إلى 18 سيتلقون لقاح كورونا..أستاذ باطنة يجيب

قال دكتور عبد الهادي خضر أستاذ الباطنة بنيوجيرسي، إن هناك أولياء أمور في انتظار قرار تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة بلقاح كورونا، ولكن على الرغم من ذلك يوجد معارضة من البعض الأخر.

وأضاف عبد الهادي خضر، خلال نتصريحات لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن نسبة إصابة الأطفال بكورونا أقل من الكبار، مؤكدا أن هناك نتائج جيدة على الأطفال المتلقين للقاح، وسيحصل الأطفال أيضا على جرعتين.

تقدمت بطلب لحصول الأطفال بدءا من سن 11

وتابع عبد الهادي خضر، أن “فايزر” الأمريكية، تقدمت بطلب لحصول الأطفال بدءا من سن 11 عاما إلى 18 عاما، مؤكدا أنه سيتم تلقيحهم بنسبة ثلث الجرعة الطبيعية.

وأشار أستاذ الباطنة بنيوجيرسي إلى أن الأعراض الجانبية للأطفال الحاصلين على اللقاح هي الإصابة بألتهابات عضلة القلب، ولكنها نسبة ضئيلة مقارنة بعدد من حصلوا على اللقاح