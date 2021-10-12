جالاتا سراي يحتفل بهدف مصطفى محمد مع منتخب مصر

احتفل نادي جالاتا سراي التركي بهدف لاعبه مصطفي محمد مع منتخب مصر في شباك ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 .

وكتب جالاتا سراي التركي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"مصطفى محمد يواصل تسجيل الأهداف بالقميص المصري".

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على ليبيا في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بنتيجة (3-0) خارج الديار.

مصر رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لتقترب بشدة من التأهل إلى المرحلة النهائية في التصفيات، وتوسع الفارق مع ليبيا إلى 4 نقاط والجابون إلى 6 نقاط قبل جولتي الختام.

ويحتاج فريق كيروش إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

يذكر أن المرحلة الفاصلة ستشهد مباراتين ذهابا وإيابا بين أبطال المجموعات الـ10 ليتأهل 5 منتخبات إلى كأس العالم في قطر العام المقبل.

ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مباراة مصر وليبيا اليوم كالتالي:

المركز الأول : مصر 10 نقاط

المركز الثاني : ليبيا 6 نقاط

المركز الثالث : الجابون 4 نقاط

المركز : أنجولا 3 نقاط