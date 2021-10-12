دولة عربية تعتزم إلحاق النساء بالخدمة العسكرية

كشفت مصادر عسكرية، لصحيفة "الرأي" الكويتية، عن عزم وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي، إصدار قرار؛ للسماح بالتحاق وتطوع المرأة في الخدمة العسكرية، إلى جانب منتسبي الجيش الكويتي.

وقالت المصادر إنه سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات والخدمات المساندة، كالطبية والفنية وغيرهما من الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الدفاع.

وأشارت المصادر إلى أن دخول المرأة إلى السلك العسكري سيعزز من دورها المجتمعي والوطني، وتأتي هذه الخطوة أسوة بالدول المتقدمة التي حققت فيها النساء العسكريات نجاحات في مختلف المهام الموكلة إليهن.

وأوضحت المصادر، أن الدفعة الأولى ستتراوح ما بين 100 و150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف، ستتم الاستعانة بهن في التخصصات المساندة، الطبية والفنية، معتبرة أن تلك الخطوة تعزز من دورهن المجتمعي والوطني.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الكويتي، في مايو ـالماضي أن انخراط المرأة في العمل العسكري؛ قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.