باقة 25 ألف دينار .. أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت

أبهرت شركات تصنيع السيارات الألمانية واليابانية محبيها حول العالم بتقديم أفخم و أقوي طرازات السيارات على الإطلاق، خاصة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و بالتحديد في السوق الكويتي للسيارات ، و على رأس هذه الشركات العريقة النسخ ذات المواصفات القوية و الرفاهية و الفخامة المطلقة.

لذلك يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أبرز 5 سيارات فئة SUV لكبرى الشركات الألمانية واليابانية في سوق الكويت

1 ـ انفينيتي QX80

تأتي السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2021 بمحرك V8 سعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، و 530 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام الدفع رباعي، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 7.3 ثانية.

حصلت سيارة انفينيتي QX80 موديل 2021 على شاشات تعمل باللمس مقاس 8 و 7 بوصات ، نظام ملاحة ، Apple CarPlay ، Android Auto ، Bluetooth ، وأربعة منافذ USB، راديو HD، راديو ستالايت، ستريو مزود 13 مكبر صوت والمميزات المتوفرة نظام صوتي مكون من 17 مكبر صوت ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشتين مقاس 8 بوصات.

يبلغ سعر السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2021 في الكويت بـ 25 ألف دينار.

2 ـ مرسيدس GLC

حصلت سيارة مرسيدس GLC موديل 2021 على نسختين من المحركات، الاول 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يخرج قوة قدرها 250 حصانا، و360 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ9 سرعات، أما المحرك الاخر يأتي بسعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، قادر على اخراج قوة 380 حصان.

كما جاءت سيارة مرسيدس GLC موديل 2021، بعجلة قيادة متحركة، تكييف، ثنائي المناطق، إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن أمامية، حساسات ركن خلفية، كاميرا أمامية، كاميرا خلفية، مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة، مقعد الراكب الأمامي كهربائيا مع خاصية الذاكرة، مقاعد من الجلد، قفل مركزي، زجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية.

أسعار مرسيدس GLC موديل 2021:

الفئة الأولى بسعر17500 دينار.

الفئة الثانية 300 4MATIC بسعر20500 دينار.

الفئة الثالثة AMG 43 4MATIC بسعر24000 دينار.

3 ـ بي ام دبليو X5

جاءت سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2021 بنوعين من المحركات، الأول 8 سلندر، سعة 4395 سي سي، ينتج قوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سيبترونك 8 سرعات، أما المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 335 حصان، و450 نيوتن. متر من عزم الدوران.

وتأتى سيارة بي ام موديل 2021 بشاشة تحكم 12.3 بوصة وعدادات 12.3 بوصة، نظام ملاحة ووحدة تحكم 7 بوصة iDrive 7.0 وابل كار بلاي، ونظام ترفيهي خلفي مع شاشتين 10.2 بوصة وفرش أرضية قطيفة ومثبت سرعة مع خاصية الركن، ونظام التحكم الديناميكي في الجر وجنوط ألومنيوم 21 بوصة.

أسعار بي ام دبليو X5 موديل 2021:

الفئة الأولى 40I XDRIVE بسعر 28450 دينار.

الفئة الثانية 50I XDRIVE بسعر 35900 دينار.

4 ـ أودي Q7

تنطلق أودي Q7 موديل 2021 بنظام دفع رباعي وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.0 لتر، قادر على توليد قوة 252 حصان، و370 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات فئة Tiptronic، تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.7 ثوان.

تعتمد السيارة على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة التي تضمن أقصى درجات الأمان لراكبيها، تم تعزيزها بأنظمة مساعدة للتحكم في هبوط المنحدر، إلى جانب التحكم عند الانزلاق، ومنها ABS و EBD .

أسعار أودي Q7 موديل 2021:

الفئة الأولى FSI QUATTRO بسعر 20300 دينار.

الفئة الثانية TFSI بسعر 20800 دينار.

الفئة الثالثة TFSI QUATTRO بسعر 21000 دينار.

الفئة الرابعة TFSI QUATTRO بسعر23200 دينار.

5 ـ فولكس فاجن طوارق

تستمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كيلومتر في الساعة، تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.2 ثانية.

تأتي السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بخاصية متابعة النقاط العمياء، والمساعدة عند المنعطفات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، وبرنامج دعم المكابح ، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا 360 درجة، وخاصية الثبات الديناميكي، وبرنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، مع مستشعرات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، ومحدد سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

أسعار فولكس فاجن طوارق موديل 2021:

الفئة الاولى COMFORTLINE بسعر18500 دينار.

الفئة الثانية HIGHLINE PLUS بسعر21900 دينار.