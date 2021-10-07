عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 42 ألف دولار.. تعرف على سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022

سيارة إنفينيتي Q50
سيارة إنفينيتي Q50

قامت شركة أنفينتي بأجراء عده تحسينات و تحديثات علي سيارتها السيدان الفاخرة الجديدة Q50 موديل 2022 و ذلك قبل وصولها لصالات العرض رسمياً ، و شملت تلك التحسنات تطويرات في المقصورة الأمامية و أنظمة الترفيهه و الراحه داخل السيارة.

كما أعلنت الشركة أن السيارة الجديدة سوف تتوفر بثلاثة فئات رئيسية الفئة الأولي Luxe و الفئة الثانية Sensory و الفئة الثالثة ريد سبورت 400.

و تستمد سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 فئة لوكس و سينسوري قوتها من محرك V6 سعة 3000 سي سي بشاحن تيربو مزدوج بقوة 300 حصان و عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر بينما تستمد الفئة الثالثة ريد سبورت 400 قوتها من محرك V6 بقوة 400 حصان و تستخدم كل الفئات ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات يستطيع أرسال القوة إلى العجلات الخلفية بشكل قياسي أو جميع العجلات الأربع اختياريًا.

و علي مستوى التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 بأحدث وسائل الراحه و الرفاهية حيث تم تحسين نظام التوافق اللاسلكي مع نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو و تم كساء التصميم الداخلي بالجلد الفاخر للفئات الثلاثة , بالأضافه لمقاعد خلفيه يمكن طيها كهربائياً و نظام Bose الصوتي الفاخر.

 

و من الخارج تتوفر سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 بجنوط رياضية بمقاس 18 بوصة و مقاس 19 بوصه للفئات الأعلى و هيكل خارجي بتصميم راقي و شبك أمامي كبير نسبياً متوافق مع التصميم الخارجي يتوسطه شعار أنفينتي في الوسط.

و يبدأ سعر سيارة إنفينيتي Q50 فئة لوكس من 42 ألف دولار بينما يبدأ سعر Q50 فئة سينسوري من 47.888 ألف دولار و يبلغ سعر Q50 فئة ريد سبورت 400 من 56 ألف دولار.

انفينتي شركة أنفينتي بأجراء Q50 السيارة ترفيه داخل السيارة جنوط التجهيزات الداخلية موديل 2022 التصميم الخارجي الجلد الفاخر صالات العرض

موضوعات متعلقة

جيمس هامر EV موديل 2022.. وحش كهربائي جديد قادم في الطريق

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية فولفو C4 موديل 2022

كيا تكشف عن سياراتها الهجينة الجديدة سورنتو 2022

مواصفات وأسعار سيارة مكلارين أرتورا الخارقة موديل 2022

تعرف على أكثر سيارات مكلارين شعبية في الإمارات

شاهد... فيراري بورتوفينو موديل 2021 في السعودية

تعرف على سعر ومواصفات سيارة جيمس بوند موديل 2021 في الإمارات والسعودية

بالأسعار والمواصفات.. سيارة أودي R8 Performance موديل 2021

ترشيحاتنا

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ