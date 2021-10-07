تبدأ من 42 ألف دولار.. تعرف على سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022

قامت شركة أنفينتي بأجراء عده تحسينات و تحديثات علي سيارتها السيدان الفاخرة الجديدة Q50 موديل 2022 و ذلك قبل وصولها لصالات العرض رسمياً ، و شملت تلك التحسنات تطويرات في المقصورة الأمامية و أنظمة الترفيهه و الراحه داخل السيارة.

كما أعلنت الشركة أن السيارة الجديدة سوف تتوفر بثلاثة فئات رئيسية الفئة الأولي Luxe و الفئة الثانية Sensory و الفئة الثالثة ريد سبورت 400.

و تستمد سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 فئة لوكس و سينسوري قوتها من محرك V6 سعة 3000 سي سي بشاحن تيربو مزدوج بقوة 300 حصان و عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر بينما تستمد الفئة الثالثة ريد سبورت 400 قوتها من محرك V6 بقوة 400 حصان و تستخدم كل الفئات ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات يستطيع أرسال القوة إلى العجلات الخلفية بشكل قياسي أو جميع العجلات الأربع اختياريًا.

و علي مستوى التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 بأحدث وسائل الراحه و الرفاهية حيث تم تحسين نظام التوافق اللاسلكي مع نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو و تم كساء التصميم الداخلي بالجلد الفاخر للفئات الثلاثة , بالأضافه لمقاعد خلفيه يمكن طيها كهربائياً و نظام Bose الصوتي الفاخر.

و من الخارج تتوفر سيارة إنفينيتي Q50 موديل 2022 بجنوط رياضية بمقاس 18 بوصة و مقاس 19 بوصه للفئات الأعلى و هيكل خارجي بتصميم راقي و شبك أمامي كبير نسبياً متوافق مع التصميم الخارجي يتوسطه شعار أنفينتي في الوسط.

و يبدأ سعر سيارة إنفينيتي Q50 فئة لوكس من 42 ألف دولار بينما يبدأ سعر Q50 فئة سينسوري من 47.888 ألف دولار و يبلغ سعر Q50 فئة ريد سبورت 400 من 56 ألف دولار.