نظرة شاملة عن عملاقة فولكس فاجن في السعودية "طوارق 2021".. صور

تتعدد الإصدارات الخاصة بالعلامة التجارية الرائدة "فولكس فاجن" داخل أسواق المملكة العربية السعودية، ومنها النسخة العملاقة طوارق موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم، ووسائل الحماية والأمان.

وفي هذا السياق؛ يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، نظرة شاملة عن فولكس فاجن طوارق موديل 2021 داخل السوق السعودية.

الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

تستمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يرسل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.2 ثانية.

القياسات الهيكلية للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

جاءت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.878 متر، وبعرض يقدر بـ 1.984 متر، و 1.717 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.904 متر، مع مساحة تخزين خلفية عملاقة تسع إلى 810 لتر.

تأتي السيارة بمقابض أبواب من الكروم، مع زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة، ومصابيح مامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومصابيح ضباب، ونوافذ كهربائية، ومرايت جانبية كهربائية ايض ذات اشارات ضوئية، وخطاف للسحب، وانابيب عادم من الكروم.

وسائل الحماية والأمان لـ فولكس فاجن طوارق موديل 2021

دعمت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بخاصية متابعة النقاط العمياء، والمساعدة عند المنعطفات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، وبرنامج دعم المكابح BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا 360 درجة، وخاصية الثبات الديناميكي، وبرنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، مع مستشعرات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، ومحدد سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى فولكس فاجن طوارق موديل 2021 3.0T Comfortline 340 HP بقيمة قدرها 213.043 ريال.

الفئة الثانية فولكس فاجن طوارق موديل 2021 3.0T R-Line 340 HP بقيمة قدرها 255.565 ريال.