عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن عملاقة فولكس فاجن في السعودية "طوارق 2021".. صور

نظرة شاملة عن عملاقة
نظرة شاملة عن عملاقة فولكس فاجن في السعودية "طوارق" 2021

تتعدد الإصدارات الخاصة بالعلامة التجارية الرائدة "فولكس فاجن" داخل أسواق المملكة العربية السعودية، ومنها النسخة العملاقة طوارق موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم عبر باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم، ووسائل الحماية والأمان.

 

وفي هذا السياق؛ يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، نظرة شاملة عن فولكس فاجن طوارق موديل 2021 داخل السوق السعودية. 

الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

 

تستمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يرسل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 235 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.2 ثانية.

القياسات الهيكلية للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021

 

جاءت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.878 متر، وبعرض يقدر بـ 1.984 متر، و 1.717 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.904 متر، مع مساحة تخزين خلفية عملاقة تسع إلى 810 لتر.

تأتي السيارة  بمقابض أبواب من الكروم، مع زجاج أمامي عازل للصوت والحرارة، ومصابيح مامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومصابيح ضباب، ونوافذ كهربائية، ومرايت جانبية كهربائية ايض ذات اشارات ضوئية، وخطاف للسحب، وانابيب عادم من الكروم.

وسائل الحماية والأمان لـ فولكس فاجن طوارق موديل 2021

 

دعمت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 بخاصية متابعة النقاط العمياء، والمساعدة عند المنعطفات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، وبرنامج دعم المكابح BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وكاميرا 360 درجة، وخاصية الثبات الديناميكي، وبرنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، مع مستشعرات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، ومحدد سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2021 في السعودية 

 

الفئة الأولى فولكس فاجن طوارق موديل 2021 3.0T Comfortline 340 HP بقيمة قدرها 213.043 ريال.

 

الفئة الثانية فولكس فاجن طوارق موديل 2021 3.0T R-Line 340 HP بقيمة قدرها 255.565 ريال.

فولكس فولكس فاجن SUV طوارق طوارق موديل 2021 فولكس فاجن طوارق موديل 2021

ترشيحاتنا

مدرب سموحة: ضربة جزاء بيراميدز وهمية وأين الـ var بمباريات الكأس

أسهل طريقة لقيام الليل وكم عدد ركعاتها ؟

مفهوم جديد من الشاحنات.. هيونداي تكشف النقاب عن ستاريا لود 2022| صور

بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

طقس اليوم| انخفاض فى درجات الحرارة على كافة انحاء القاهرة الكبرى نهاراً

الأمطار تضرب مدن دمياط.. وغرق الشوارع بسبب انسداد البالوعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ