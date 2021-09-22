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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس واجن تعلن عن مفهوم ID لايف 2025 بمعرض ميونيخ

فولكس واجن ID لايف
فولكس واجن ID لايف

أعلنت مجموعة فولكس واجن الألمانية عن الهوية الكهربائية الجديدة للطراز  LIFE ، والتى تأتى بمظهر فريد وتصميم جديد، خلال معرض ميونيخ للسيارات .

 

وقال جوزيف كابان رئيس قسم التصميم في  VW ، خلال مقابلة حديثة مع موقع أوتو بلوج  العالمى ، إن العلامة التجارية تريد إنشاء سيارة جديدة بتصميم خالد.

وأضاف جوزيف خلال تصريحاته: " السيارات هذه الأيام تعتمد على تكنولوجيا " اولاين " أو على الهواء مباشرة  ، فهي ستحصل لايف المفهومية الجديدة على تحديثات عبر الهواء ، أم لا مما يجعلها قديمه قياسا بالتطورات الواقعية الآن بالكثير من السيارات الحديثة".

 

وتابع جوزيف كابان: "يجب أن تتحرك "لغة تصميم فولكس واجن" دائمًا في اتجاه خالد ، مؤكدا نريد أن تكون لنا دائما هويتنا الأصيلة والواضحة جدا ،  وأن نستخدم بسياراتنا خامات حقيقية وغير مزيفة.

كما ستبني فولكس واجن ان ID لايف المفهومية على منصة MEB   ، وسيضم المفهوم على محرك كهربائي واحد في المحور الأمامي ينتج 230 حصانًا يستمد طاقته من حزمة بطارية 57 كيلو واط في الساعة توفر مدى 248 ميلاً (400 كيلومتر). 

 

سيتم إطلاق الإصدار الجاهز للإنتاج من السيارة في قطاع السيارات الصغيرة في عام 2025 وسيبلغ سعره حوالي 20000 يورو أى ما يقارب حوالي 23000 دولار أمريكي .

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