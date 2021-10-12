التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية أن الدولة المصرية تنظر إلى المواطنين بكل فئاتهم ويتم تقديم الدعم للجميع وخصوصا كبار السن .

وأكمل مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية في تصريحات لبرنامج آخر ساعة المذاع عبر قناة اكسترا نيوز : الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لكبار السن بدأتها ببرنامج تكافل وكرامة والذي يقدم دعما لمن تخطي الـ 65 عاما دون شروط أو قيود وبلغ قيمته 650 جنيها .

وأوضح مستشار وزيرة التضامن : هذا الدعم شمل عدد كبير من الاسر المصرية وخصوصا فئة المسنين وذوي الإعاقة بداية من 2015 ومع بداية 2020 تم إعفائهم ممن تجاوز عمرة الـ 70 أجرة المواصلات العامة.

واختتم مستشار وزيرة التضامن تصريحاته : تم تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن ويضمن الكثير من الحقوق لهم .