مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12- 10- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 12-10-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها مواجهة منتخب البرتغال أمام لوكسمبرج في تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

وعلي مستوي التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم يلعب منتخب المغرب مباراة شرسة امام نظيرة غينيا في تمام الساعة التاسعة مساء

كما يستضيف منتخب السعودية منافسه الصين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم



كازاخستان vs فنلندا – الساعة الرابعة عصرا

البرتغال vs لوكسمبرج – الساعة التاسعة إلا ربع مساء .. قناة beIN Sports 2 HD Premium

صربيا vs إذربيجان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

أوكرانيا vs البوسنة والهرسك – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

السويد vs اليونان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كوسوفو vs جورجيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

بلغاريا vs إيرلندا الشمالية – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

ليتوانيا vs سويسرا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

الدانمارك vs النمسا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

جزر فاروه vs إسكتلندا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

ألبانيا vs بولندا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

إنجلترا vs المجر – الساعة التاسعة إلا ربع مساء .. beIN Sports 1 HD Premium

سان مارينو vs أندورا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

إيرلندا vs قطر – الساعة التاسعة إلا ربع مساء



التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم



زمبابوي vs غانا – الساعة الثالثة عصرا

ناميبيا vs السنغال – الساعة الثالثة عصرا

النيجر vs الجزائر – الساعة الخامسة مساء

جنوب إفريقيا vs إثيوبيا – الساعة السادسة مساء

الكونغو vs توجو – الساعة السادسة مساء

غينيا vs المغرب – الساعة التاسعة مساء

تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم

اليابان vs استراليا - الساعة 12:14 ظهرا

ايران vs كوريا الجنوبية - الساعة 3:30 عصرا

سوريا vs لبنان .. 6 مساء

عمان vs فيتنام .. 6 مساء

كمبوديا vs غوام .. 6 مساء

الامارات vs العراق .. 6:45 مساء

السعودية vs الصين .. 7 مساء