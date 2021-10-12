الدراسة منتظمة اليوم.. التعليم تنفي إغلاق المدارس بسبب التقلبات الجوية الرعدية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لم يصدر اي قرار رسمي ب إغلاق المدارس اليوم بسبب التقلبات الجوية الرعدية المفاجئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف تنتظم الدراسة في المدارس بشكل طبيعي اليوم ، مشيرة الى ان الاحوال الجوية مستقرة وغير مقلقة و لا تحتاج لاغلاق المدارس او منح اجازة للمعلمين والطلاب .

وكان قد شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين.

كما شدد وزير التربية والتعليم على إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد اولياء الأمور بمساعدة الطلاب على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم، مشيرًا إلى أن حدوث تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه في حياتهم.

وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب على البحث والتقصي واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين وبناء الإنسان المصري.

وتفتح المدارس المصرية ابوابها اليوم لاستئناف العملية التعليمية بشكل طبيعي وسط اجراءات احترازية، حيث يتم قياس حرارة الطلاب والمعلمين الان قبل دخول المدارس كما يتم تعقيمهم و إلزام الجميع ب ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم المدارس ايضا بتنظيم طابور الصباح وتحية العام والاذاعة المدرسية كتقليد صابت في المدارس ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن.

وأكد الوزير أن رؤية تطوير التعليم الفني 2.0 تقوم على رفع جودة التعليم الفني، وتطوير المناهج، وتوفير معلمين ومدربين مؤهلين، وإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وتقديم نموذج دولي متميز يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية؛ لإصلاح التعليم الفني، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.