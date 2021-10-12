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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يبحث التعاون الطبى والتثقيفى مع وفد روتاري مصر

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفد نادي روتاري مصر، وعلى رأسه الدكتورة إيمان الغمراوي مساعد محافظ المنطقة الروتارية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم مختلف المجالات بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وحضر اللقاء العميد عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، المهندس علي عبد القادر، وشريف عزب، ومنى محمود أعضاء روتاري مصر، وعلى مبارك مساعد محافظ الروتاري بسوهاج، وأعضاء روتاري سوهاج.

 

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في جميع المجالات خاصة في المجال الطبي، وتقديم ندوات تثقيفية لرفع الوعي، ومحو أمية عدد من أبناء القرى، بالإضافة إلى تقديم العديد من برامج تنمية المرأة والطفل وخدمة المجتمع المحلى.

 

واتفق الجانبان على اختيار قرية أم دومة بمركز طما، للوصول بها الى القرية النموذجية، حيث تعتبر ام دومة من القري الاكثر احتياجا والمدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، مشيدين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير واقع القرى المصرية إلى الأفضل، وبناء الإنسان المصري.

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وأعرب محافظ سوهاج عن شكره لنادي روتاري والقائمين عليه، وما يقدمونه من مجهودات وخدمات لأهالي سوهاج، والدور المجتمعي الذي يقوم به النادي بالتعاون مع المحافظة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

 

وأكد على اهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

 

ووجهت الدكتورة ايمان الغمراوي الشكر لمحافظ سوهاج على تعاونه المستمر ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الروتاري وتعاونه المستمر مع جميع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

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