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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة قطاع التعليم التكنولوجي تزور كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج

صدى البلد

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة قطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كلاً من الدكتور محمد قايد عميد كلية التكنولوجيا والطاقة بجامعة بني سويف.

والدكتور أحمد سعد مدير مجمع أسيوط التكنولوجي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد التكنولوجيا والتعليم، والدكتور محمود سالم وكيل الكلية للدراسات العليا ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الهدف من زيارة اللجنة هو الوقوف على مدى إمكانية فتح باقي البرامج التكنولوجية لبرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، و دراسة الوضع الراهن وإمكانيات الكلية المادية والبشرية.

وأضاف "عبد الخالق"، أن العام الماضي بدأت الدراسة ببرنامجي تكنولوجيا الإنشاءات المدنية للسكك الحديدية "CCRE"، وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات بكلية التعليم والتكنولوجيا.

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وذلك حرصاً من إدارة الجامعة على تحديث وتطوير برامجها التعليمية وفقاً لمعايير الجودة العالمية، حيث تتمثل أهمية تلك البرامج فى تقديم تعليم تكنولوجي متميز وخدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية تناسب احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن فعاليات الزيارة تضمنت تفقد أعضاء اللجنة لمعامل الكلية والمدرجات والفصول الدراسية، إلى جانب دراسة اللائحة الدراسية للبرنامج والاطلاع على الموارد البشرية التي تخدم تلك البرامج.

سوهاج جامعه جامعة سوهاج التكنولوجي كلية

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