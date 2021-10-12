بعد سهير رمزى.. شيرين تنضم لمسلسل «القاتل الذى أحبني»

تعاقدت الفنانة شيرين علي المشاركة في بطولة مسلسل القاتل الذى احبني ، والذى يقوم ببطولته الفنان هاني رمزى .

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة شيرين تصوير دورها ضمن أحداث العمل خلال الفترة القادمة .

يذكر أن آخر أعمال شيرين كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع ؛ نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

وكانت الفنانة سهير رمزى، بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “القاتل الذى أحبنى”، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة علي إحدى القنوات الفضائية .

وكشفت سهير رمزى ، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن البدء أمس في تصوير مشاهدها بمسلسل القاتل الذى احبنى الذى تعود من خلاله إلي الدراما التليفزيونية ، بعد غياب لأكثر من ٣ سنوات منذ أن قدمت مسلسل قصر العشاق .