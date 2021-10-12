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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب ٣ سنوات.. سهير رمزى: أعود للدراما بـ القاتل الذى أحبني

سهير رمزى
سهير رمزى

بدأت الفنانة سهير رمزى، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “القاتل الذى أحبني”، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة علي إحدى القنوات الفضائية .

 

وكشفت سهير رمزى ، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها بدأت أمس تصوير مشاهدها في العمل الذى تعود من خلاله إلي الدراما التليفزيونية ، بعد غياب لأكثر من ٣ سنوات منذ أن قدمت مسلسل قصر العشاق . 

 

وكشفت الفنانة سهير رمزى، في وقت سابق، حقيقة إصابتها بمرض البهاق بعد تدوال صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام حين كان يظهر عليها علامات المرض.

 

وقالت الفنانة سهير رمزى: لست مريضة بالبهاق كما اعتقد البعض، والصورة التى تم تداولها وتظهر بشرتى فيها مختلفة كان بسبب وضع كريمات غير صالحة، وذلك أثناء تواجدى فى الساحل الشمالى وبفعل عوامل الجو ووضع هذه الكريمات.

 

ويشهد مسلسل القاتل الذى أحبني، عودة الفنان هاني رمزي بعد غياب ثماني سنوات، إلى الدراما مرة أخرى.

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ويستعد هاني رمزي ، لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني” خلال الفترة المقبلة،  المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

 

وكشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزى ، تفاصيل علاقتها بزوجها وتفاصيل حياتها الزوجية.

 

وقالت سهير رمزى، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، إنها سعيدة جدا في حياتها الزوجية مع زوجها علاء، مضيفة أنها تعيش حياة زوجية مثالية كلها فرحة واحترام.

 

وأضافت الفنانة سهير رمزى، أنه :"من ساعة ماتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغيرش، هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه"، مستدركة أنه:"حقيقي "علاء" هدية من ربنا، وعايشه معاه حياة حلوة".

 

وحلت الفنانة سهير رمزى ضيفة على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، أمس الخميس.

 

وتحدثت سهير رمزى، عن زيجاتها وعددهم، قائلة:" اتجوزت 10 مرات منهم 8 كانت العصمة في أيدي، ولكن في آخر جوازة العصمة في ايد علاء الشربيني وعلشان كده الجوازة عمرت".

 

وتابعت:"مش فاكرة اتجوزت كام مرة وممكن يكونوا 10 مرات ولكن أهم حاجة كله بالحلال، وأخر زيجة الحمد لله عمرت.

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