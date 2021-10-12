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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

سهير رمزي
سهير رمزي

تفاصيل مثيرة عن الحياة الخاصة للفنانة سهير رمزي، نجمة السبعينيات والثمانينيات في السينما المصرية، تنكشف يومًا بعد الآخر، على لسان الفنانة التي لم تنقصها الجرأة على الإطلاق لكشف مزيد من التفاصيل والرد على الاستفهامات المبهمة في حياتها.


هل أصيبت سهير رمزي بمرض البهاق؟

 

عن البُهاق وإجهاض حملها والتبرؤ من أفلامها.. حقائق صادمة في حياة سهير رمزي

تعقيبًا على صورة انتشرت لها على السوشيال ميديا، جاءت آلاف التعليقات التي تساءلت عن إصابة الفنانة سهير رمزي بمرض البهاق بعدما خلعت حجابها الذي تمسكت به لفترة كبيرة.

 

وظهت سهير رمزي في الصورة، بينما تتضح بقع بيضاء أعلى صدرها، مما تسبب في شك المتابعين بإصابتها بمرض البهاق.


وحسمت الفنانة سهير رمزي الأمر من خلال تصريحاتها في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث قالت إنها لم تُصب إطلاقًا بمرض البهاق، وعن كواليس الصورة قالت إنها استعملت كريم للبشرة منتهي الصلاحية، مما أحدث لها تلك البقع، وأنها تشكر الله على كل حال.


لماذا تتبرأ سهير رمزي من أفلامها؟

« لو رجع بيا الزمان مش هعمل أفلامي» بتلك الكلمات بدت سهير رمزي نادمة على بعض أعمالها الفنية التي اتسمت بالجرأة.

 

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق


وفي لقاءات سابقة لها، قالت سهير رمزي نفس الجملة، كما تم تخييرها في برنامج “الدوبلكس” (أبلة فاهيتا) عن أحد أفلامها التي تتمنى حذفه، فاختارت فيلم "ممنوع في ليلة الدخلة" الذي ظهرت فيه بدور البطولة مع عادل إمام.


لماذا أجهضت نفسها 3 مرات

اعترفت الفنانة سهير رمزي بتعمُد إجهاض حملها 3 مرات، وأنها حتى الآن لم تصبح أمًا، وأبدت ندمها على ذلك.

 

وقالت إنها في الزيجة الأولى لها أجهضت حملها الأول لأنها لم تكن تريد التعلق بأحد، وعندما فعلت ذلك مرة ثانية غضب منها زوجها وطلقها.

 

وفي الزيجة الثانية كررت سهير رمزي نفس الأمر للمرة الثالثة، وقالت: "زوجي زعل مني، وبعدها رفضت أخلف علشان ما أحبش حد زي أمي".


وقالت سهير رمزي إنها فعلت ذلك ولم تكن تعرف أنه حرام، ولكنها عوضت الأمومة في حبها وتربيتها للقطط.

 

وللمزيد حول أخبار سهير رمزي.. تابع الفيديو جراف التالي:

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